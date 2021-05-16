Нери проиграл Фигероа и потерпел первое поражение в карьере
07:50
В США прошел бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBA Regular во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) между Луисом Нери и Брэндоном Фигероа.
Победу в поединке одержал Фигероа. Он отправил соперника в нокдаун ударом по печени. Нери не смог подняться с настила ринга.
Фигероа одержал 22 победу в карьере. Нери потерпел первое поражение.
11 сентября победитель этого боя сразится с чемпионом WBO Стивеном Фултоном (19-0, 8 КО).
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю