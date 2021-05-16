Ковалев может вернуться на ринг осенью

Российский боксер Сергей Ковалев может осенью провести первый бой после возвращения на ринг, сообщили в команде спортсмена.

«Это может произойти осенью. Пока варианты соперников и даты на рассмотрении», — цитирует представителя боксера ТАСС 16 мая.

Ковалев не выходил на ринг с 2019 года, после чего в его допинг-пробе были обнаружены запрещенные вещества. Сдав шесть допинг-тестов с отрицательными результатами, россиянин может вернуться в спорт.

38-летний Сергей Ковалев одержал 34 победы (29 нокаутов) на профессиональном ринге и потерпел четыре поражения. Один бой завершился вничью