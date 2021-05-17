Емельяненко: «Тимати тоже на меня ставит в бою с Джиганом»

Российский боец MMA Александр Емельяненко рассказал о предстоящем боксерском бое с рэп-исполнителем Джиганом.

— Бой с Джиганом намечен на ноябрь. Мы с ним дружим, у нас хорошие отношения. Общался недавно с ним по видеосвязи — он прямо закабанел, разожрался, закололся химией, раскачал себе ноги. На таких ногах он, во-первых, меня не догонит. Во-вторых, мышечная масса — это не главное в боксе.

Все это я уже показывал на примере с Кокляевым. Мог бы его раньше вырубить, но отошел, чтобы он как можно дольше простоял на ногах для шоу. Я дал Кокляеву возможность восстановиться. Когда бил его, даже руку в кулак не сжимал. Ну не готовы люди, которые не занимаются единоборствами.

А у меня это работа, я всю жизнь тружусь, каждый день тренируюсь, чтобы оттачивать бойцовскую технику. Зачем они выскакивают? Поешь ты песни — так пой. Таскаешь железяки — таскай. Сто процентов, что с Джиганом будет то же самое, что с Кокляевым. Я постараюсь растянуть бой максимально, чтобы он показал, что вообще ничего не может.

— Как хорошо общаетесь с Джиганом?

— После пресс-конференции мы поехали в баню попариться. Он набирает Тимати, я говорю Тимуру: «Хоть Джиган и твой друг, я знаю, что ты будешь болеть за меня». А он прямо ржет, отвечает: «Конечно. Куда он лезет?». Так что Тимати тоже на меня ставит в бою с Джиганом, — цитирует Емельяненко «Всепроспорт».

В апреле Емельяненко и Джиган побывали на пресс-конференции проекта Punch Club. Там 35-летний рэпер сообщил, что имеет опыт выступления в единоборствах — в частности, в ММА. 39-летний Емельяненко — профессиональный боец ММА (28 побед, 8 поражений, 1 ничья). Также у него есть два боя в боксе: первый, состоявшийся в 2009 году, закончился вничью, а в 2019-м он нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева.