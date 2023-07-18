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Сегодня, 13:20

Названа вероятная дата боя между Саулем Альваресом и Дэвидом Бенавидесом

Давид Хачатрян
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Глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман отметил, что обладатель временного титула WBC во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (27-0) вряд ли встретится с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (59-2) раньше весны следующего года.

«Бенавидес победил Планта в марте этого года, поэтому дата его обязательного боя — март 2024 года, — сказал Сулейман в интервью Бродвею Джоэлу. — Тем не менее они (Альварес и Бенавидес. — «СЭ») могут подраться в любое время».

Альварес следующий бой должен провести против абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Джермелла Чарло (35-1).

Бенавидес победил Калеба Планта (22-2) единогласным решением судей (115 — 113, 116 — 112, 117 — 111). Бой состоялся 25 марта на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, США.

Бокс
Сауль Альварес
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