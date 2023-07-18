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Сегодня, 11:19

Джейк Пол предложил Нейту Диасу 10 миллионов долларов за бой по правилам MMA

Давид Хачатрян
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Блогер и боксер Джейк Пол заявил, что готов подраться с Нейтом Диасом в клетке в рамках турнира лиги PFL.

«Это сообщение для всех клоунов, говорящих: «Почему бы тебе не сразиться с Нейтом Диасом в клетке?»? Я с самого начала сделал ему такое предложение. 10 миллионов долларов за бой со мной в PFL после нашего боя 5 августа. Предложение все еще в силе, Нейтан», — написал Пол в Twitter.

Диас и Пол должны подраться по правилам бокса 5 августа в Далласе, США.

Джейк Пол
Нейт Диас
ММА
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