Джейк Пол предложил Нейту Диасу 10 миллионов долларов за бой по правилам MMA

Блогер и боксер Джейк Пол заявил, что готов подраться с Нейтом Диасом в клетке в рамках турнира лиги PFL.

«Это сообщение для всех клоунов, говорящих: «Почему бы тебе не сразиться с Нейтом Диасом в клетке?»? Я с самого начала сделал ему такое предложение. 10 миллионов долларов за бой со мной в PFL после нашего боя 5 августа. Предложение все еще в силе, Нейтан», — написал Пол в Twitter.

Диас и Пол должны подраться по правилам бокса 5 августа в Далласе, США.