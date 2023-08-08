Назван следующий соперник Дэвида Бенавидеса

Обладатель временного титула WBC во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (27-0) проведет следующий бой против Деметриуса Андраде (32-0) в конце года, сообщил инсайдер Майкл Бенсон в соцсети X. Победитель противостояния станет обязательным претендентом на титул WBC, которым сейчас владеет абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2).

Бенавидес в прошлом бою победил Калеба Планта (22-2) единогласным решением судей (115 — 113, 116 — 112, 117 — 111). Бой состоялся 25 марта на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, США.

Андраде с 2018 по 2021 владел титулом чемпиона по версии WBO в среднем весе. В прошлом бою он одолел Деймонда Николсона (26-5) единогласным решением судей (100 — 88, 100 — 88, 100 — 88). Бой состоялся 7 января в Вашингтоне, США.