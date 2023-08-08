Джейк Пол: «Конор — обкуренный, обдолбанный, пьющий дешевый виски дурак»

Блогер и боксер Джейк Пол (7-1) вновь раскритиковал экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6), который высмеял боксерский поединок Пола с Нейтом Диасом (0-1).

«Я вижу, как люди злятся из-за того, что Макгрегор обозвал меня «жиртрестом». Это бойцовская тема. Мне плевать на то, что говорит и потом удаляет этот обкуренный, обдолбанный, пьющий дешевый виски дурак. Он эгоистичный, эгоцентричный, соленый наркоман, который ничего не сделал для других бойцов», — написал Пол в соцсети X.

Пол победил Диаса единогласным решением судей (97-92, 98-91, 98-91). Бой состоялся 5 августа в Далласе, США.