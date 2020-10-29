Мурат Гассиев: «Я тренировался с супертяжами раньше, ничего особенного в них не увидел»

Российский боксер Мурат Гассиев поделился ощущениями от перехода в супертяжелый вес. Спортсмен проведет свой первый поединок в новой весовой категории против албанца Нури Сефери в субботу, 31 октября.

— Когда я еще дрался в тяжелом весе, то часто проводил спарринги с супертяжами, — сказал Гассиев на пресс-конференции. — Ничего необычного в них я не увидел: те же удары, та же техника. Возможно, только лишь габаритами отличаются. С переходом в другую весовую категорию, возможно, я стал чуть медленнее. Однако глобальные выводы сделаю уже после боя. Сефери может спокойно выйти в ринг «на расслабоне». Он ничего не теряет, его недостатки могут стать его преимуществами. Я бы попросил Нури показать все, на что он способен со старта. Мне хочется увидеть «рубку» двух тяжей. Возможно, Нури и уступит нокаутом, но все посмотрят качественный бокс.

Турнир по боксу с участием Мурата Гассиева пройдет в Сочи 31 октября. РЕН ТВ выступает соорганизатором турнира в рамках проекта «Бойцовский клуб» и проведет эксклюзивную трансляцию главных боев.