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Мурат Гассиев в четверг получит паспорт гражданина Армении

Алина Савинова
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Российский боксер Мурат Гассиев в четверг получит паспорт гражданина Армении.

«В четверг он получит паспорт», — приводит ТАСС слова источника, знакомого с ситуацией.

Ранее пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении сообщила о том, что Гассиев получил гражданство Армении.

3 марта в Ереване 29-летний боксер проведет рейтинговый десятираундовый поединок в супертяжелой весовой категории против американца Майка Бэлогана.

Источник: https://tass.ru/sport/17173007
Бокс
Мурат Гассиев
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