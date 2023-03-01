Мурат Гассиев в четверг получит паспорт гражданина Армении
Российский боксер Мурат Гассиев в четверг получит паспорт гражданина Армении.
«В четверг он получит паспорт», — приводит ТАСС слова источника, знакомого с ситуацией.
Ранее пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении сообщила о том, что Гассиев получил гражданство Армении.
3 марта в Ереване 29-летний боксер проведет рейтинговый десятираундовый поединок в супертяжелой весовой категории против американца Майка Бэлогана.
Источник: https://tass.ru/sport/17173007
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