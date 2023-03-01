Балогун рассказал о своем плане на бой с Гассиевым

Американец Майк Балогун поделился мнением о предстоящем поединке против экс-чемпиона мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF — россиянина Мурата Гассиева. Их бой пройдет 3 марта в Армении.

«Мы прошли прекрасный лагерь. Я готов на все сто. Мой план — боксировать, и пользоваться каждой возможностью», — цитирует Балогуна РЕН ТВ.

29-летний Гассиев одержал 29 побед в 30 поединках. В активе 39-летнего Балогуна 20 побед, 16 из них он одержал досрочно.