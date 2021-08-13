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Моргенштерн отказался драться с Димой Гордеем: «Я слишком обожаю себя и свой гениальный мозг»

17:27
Моргенштерн и Дима Гордей. Фото Instagram
Моргенштерн и Дима Гордей. Фото Instagram

Популярный рэпер Моргенштерн отказался от поединка против блогера Димы Гордея.

При этом Гордей был согласен на бой: «Я готов. Я готов», — подтвердил блогер.

Когда Моргенштерну предложили провести товарищеский поединок по правилам бокса, то он отказался: «Ребята, официально заявляю, что я... не готов. Я слишком обожаю себя и свой гениальный мозг. Не могу просто подвергнуть его опасности».

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