Моргенштерн отказался драться с Димой Гордеем: «Я слишком обожаю себя и свой гениальный мозг»

Популярный рэпер Моргенштерн отказался от поединка против блогера Димы Гордея.

При этом Гордей был согласен на бой: «Я готов. Я готов», — подтвердил блогер.

Когда Моргенштерну предложили провести товарищеский поединок по правилам бокса, то он отказался: «Ребята, официально заявляю, что я... не готов. Я слишком обожаю себя и свой гениальный мозг. Не могу просто подвергнуть его опасности».