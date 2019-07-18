Минимальные билеты на бой Ковалева и Ярда обойдутся в 1700 рублей

Билеты на поединок за титул чемпиона мира WBO в полутяжелой весовой категории между российским боксером Сергеем Ковалевым и британцем Энтони Ярдом, которые поступили в продажу, будут стоимостью от 1700 до 5000 рублей. Бой пройдет 24 августа в Челябинске.

Ковалев – действующий чемпион WBO, в его послужном списке 37 поединков, 16 из которых были титульными. Предыдущий поединок Ковалев провел в феврале в США, где одержал победу над Элейдером Альваресом и нанес ему первое поражение в карьере. Бой носил статус реванша – за полгода до этого колумбиец отобрал у Ковалева чемпионский пояс.

Что касается Ярда, то для него поединок с Сергеем станет 19-м в карьере и первым против российского боксера. За последние два года Ярд завоевал и защитил титулы WBO Inter-Continental и WBO European. На сегодняшний момент британец занимает первую строчку рейтинга WBO и является обязательным претендентом на бой с Ковалевым