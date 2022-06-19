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Сегодня, 12:05

Тищенко считает, что бой Бивола и Бетербиева вызовет интерес во всем мире

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Олимпийский чемпион Евгений Тищенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о возможном поединке между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«В ближайшее время сделать такой бой актуально. Бой за объединенного чемпиона вызовет интерес во всем мире, особенно в России. На мой взгляд, Бивол будет фаворитом. Мне больше импонирует его стиль бокса, но Бетербиев обладает мощным нокаутирующим ударом, поэтому не таким большим фаворитом я вижу Бивола», — сказал Тищенко корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

37-летний Бетербиев провел в профессиональном боксе 18 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения. 32-летний Смит в боксе одержал 28 побед и потерпел 4 поражения.

В мае Бивол победил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-2) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113).

Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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