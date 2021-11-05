Международная ассоциация бокса отстранила четверых официальных лиц от чемпионата мира

Президент AIBA Умар Кремлев сообщил, что Международная ассоциация бокса (AIBA) пожизненно отстранила четверых официальных лиц от чемпионата мира из-за подозрений в манипуляциях. Расследование проводил Ричард Макларен.

«Мы проводили исследования в двух фазах. По результатам первой фазы двое человек не смогли приехать в Белград, по результатам второй фазы еще два человека были отстранены от участия в чемпионате как официальные лица.

Мы изучаем ситуацию, когда могли быть факты коррупции или неправильные решения. Мы составили очень подробную анкету, и при ответах на наши наши вопросы мы находим риски», — цитирует Кремлева ТАСС.

На данный момент в Сербии проходит чемпиона мира по боксу, который завершится 6 ноября.