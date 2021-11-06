Ганский боксер объяснил свое «странное» поражение в бою против Эдилова

Ганский боксер Ричард Ларти, потерпевший поражение из-за «бесконтактного» нокаута Абдулкерима Эдилова, объяснил проигрыш роковыми ошибками.

«Это был сложнейший бой. Соперник оказался крепким орешком. Сейчас, когда я пересматриваю видео, я понимаю, что совершил роковые ошибки», — сказал он РЕН ТВ.

Ричард Ларти отверг домыслы о том, что поединок мог быть постановочным. Он объяснил «бесконтактный» нокаут тем, что «потерял внимание» и «недооценил Эдилова».

«Почему все говорят, что удар был легким? Если бы это было так, я бы не упал. Понимаете, в боксе очень важно правильно двигаться. Я совершил серьезную ошибку. Потерял внимание, недооценил соперника и пошел прямо на удар. Поэтому оказался в нокауте. Я очень хорошо готовился к бою. Но, к огромному сожалению, Эдилов отправил меня в нокаут. Это был не постановочный бой! Это был честный поединок. Просто я потерял внимание и оказался в нокауте», — сказал он.

Напомним, Ларти проиграл боксеру Абдулкериму Эдилову на турнире в Грозном всего за 45 секунд, ганского боксера даже пришлось выносить на носилках с ринга.

В соцсетях вспомнили, что год назад у Ларти уже был подозрительный проигрыш — в ноябре 2020 года ганский спортсмен досрочно проиграл непобежденному английскому боксеру Фабио Уордли.