Абдул-Керим Эдилов снова победил нокаутом в первом раунде

Российский боец ММА Абдул-Керим Эдилов в своем четвертом поединке на профессиональном ринге вновь одержал победу нокаутом в первом раунде.

В поединке против боксера из Ганы Ричарда Ларти, вышедшего на свой 19-й бой на профессиональном ринге, бойцу клуба «Ахмат» потребовалось меньше минуту на то, чтобы завершить бой.

Бой прошел 3 ноября в Грозном во дворце спорта имени Увайса Ахтаева в рамках вечера бокса «Время легенд».

29-летний Эдилов дебютировал на профессиональном ринге в сентябре 2019 года и завершил все свои поединки победами нокаутом в первом раунде.