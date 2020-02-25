Мейвезер готов снова драться с Макгрегором

Бывший чемпион в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший заявил, что при определенных условиях готов рассмотреть вариант с проведением повторного боя против Конора Макгрегора.

— Если они заплатят мне, то я готов поиграть, — сказал Мейвезер в интервью TMZ. — И если они платят наличными, тогда, Конор, я готов побить тебя. Снова.

В августе 2017 года прошел грандиозный звездный боксерский бой Конора Макгрегора против Флойда Мейвезера. Обладатель двух чемпионских титулов UFC безоговорочно проиграл в своем дебютном боксерском поединке.