Бокс/ММА
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Бокс   //    Профессиональный

Мейвезер готов снова драться с Макгрегором

16:08
Теги:

Бывший чемпион в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший заявил, что при определенных условиях готов рассмотреть вариант с проведением повторного боя против Конора Макгрегора.

— Если они заплатят мне, то я готов поиграть, — сказал Мейвезер в интервью TMZ. — И если они платят наличными, тогда, Конор, я готов побить тебя. Снова.

В августе 2017 года прошел грандиозный звездный боксерский бой Конора Макгрегора против Флойда Мейвезера. Обладатель двух чемпионских титулов UFC безоговорочно проиграл в своем дебютном боксерском поединке.

Бокс: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир