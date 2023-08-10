Мэнни Пакьяо хочет тренировать Наоя Иноуэ

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-8) признался, что готов помочь чемпиону WBC и WBO в первом полулегком весе Наоя Иноуэ (25-0) своими советами.

«Мне нравится Наоя. Перед тем как он стал чемпионом мира в нескольких весовых категориях, я обучал его в Японии, — отметил Пакьяо в интервью Little Giant Boxing. — Наоя задумывается о том, чтобы дальше подниматься по дивизионам. Я надеюсь, что смогу обучить его и дать ему советы. Я хочу тренировать его и помогать не тренировках, если он желает подняться в более тяжелые весовые категории.

В бою со Стивеном Фултоном Иноуэ выступил невероятно. Это было отличное выступление: быстрое, резкое, мощное. Поздравляю его с победой. Желаю и дальше так же хорошо работать".

Иноуэ нокаутировал Стивена Фултона (21-1) в 8-м раунде и стал новым чемпионом WBC и WBO в первом полулегком весе. Поединок состоялся 25 июля на «Ariake Arena» в Токио, Япония.