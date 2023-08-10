Кроуфорд завершит карьеру после боя с Джермеллом Чарло

Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (40-0) подтвердил, что уйдет из бокса как только победит абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Джермелла Чарло (35-1).

«Чтобы утвердиться в статусе величайшего боксера всех времен, мне осталось побить лишь Джермелла [Чарло], — сказал «Бад» в подкасте The Porter Way. — Я на 100 процентов уверен, что завершу карьеру, когда побью Чарло.

Мне не нравится Джермелл по той простой причине, что я считаю его фальшивкой. Мне кажется, что Эррол [Спенс] - настоящий, он искренен, он твердо уверен во всем, что говорит и делает, а Джермелл — один из тех парней, которые много делают для привлечения внимания. Я хорошо относился к Джермеллу и Джермаллу, а также к их старшему брату до того, как я перешел в другой вес.

Я понимаю, что они [Чарло и Спенс] товарищи, он тренируется с тренером Эррола, и они давно знают друг друга. Но чтобы он начал ругать меня, говорить обо мне гадости, что, мол, я буду нокаутирован, из кожи вон лезть, чтобы сказать обо мне пакость, это какая-то фигня, я такого не допущу".

Кроуфорд победил Эррола Спенса (28-1) техническим нокаутом в 9-м раунде. Бой состоялся 29 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.