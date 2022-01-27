Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 10:48

ESPN: Канело может провести бой против Бивола

Мексиканский боксер Сауль Альварес может провести бой с россиянином Биволом
Иван Торопцев
Корреспондент
Дмитрий Бивол.
Фото Instagram

Абсолютный чемпион мира во второй средней весовой категории Сауль Альварес по прозвищу Канело может провести бой против чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола, сообщает ESPN.

По информации источника, 31-летний мексиканец планирует вернуться на ринг в мае. Сообщается, что в данный момент он рассматривает предложения провести бой против действующего чемпиона мира по версии WBC в первой средней весовой категории Джермалла Чарло, поединок против Бивола или третий бой с казахским боксером Геннадием Головкиным. Также среди возможных будущих соперников фигурирует имя конголезца Илунги Макабу.

На счету Альвареса 57 побед (39 нокаутом), одно поражение и две ничьи в профессиональной карьере. У 31-летнего Бивола 19 побед (11 нокаутом) в 19 боях.

Источник: https://www.espn.com/boxing/story/_/id/33153541/how-does-canelo-alvarez-match-jermall-charlo-dmitry-bivol-gennadiy-golovkin
Бокс
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
0
Читайте также
У сборной России по фигурному катанию проблемы перед Олимпиадой. В нее проник ковид
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Макс Топор зачитал четверостишье Омара Хайяма на открытой тренировке
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости