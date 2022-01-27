ESPN: Канело может провести бой против Бивола

Абсолютный чемпион мира во второй средней весовой категории Сауль Альварес по прозвищу Канело может провести бой против чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола, сообщает ESPN.

По информации источника, 31-летний мексиканец планирует вернуться на ринг в мае. Сообщается, что в данный момент он рассматривает предложения провести бой против действующего чемпиона мира по версии WBC в первой средней весовой категории Джермалла Чарло, поединок против Бивола или третий бой с казахским боксером Геннадием Головкиным. Также среди возможных будущих соперников фигурирует имя конголезца Илунги Макабу.

На счету Альвареса 57 побед (39 нокаутом), одно поражение и две ничьи в профессиональной карьере. У 31-летнего Бивола 19 побед (11 нокаутом) в 19 боях.