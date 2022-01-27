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Сегодня, 12:57

Пулеметчик — о предстоящем поединке с Дациком: «Он заряжен меня грохнуть, а я — его»

Дукаев рассказал о своем настрое на боксерский поединок с Дациком
Иван Торопцев
Корреспондент

Боец Зелимхан Дукаев рассказал о своем настрое на поединок с Вячеславом Дациком в рамках боксерского турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Мы оба заряжены. Он заряжен меня грохнуть, я — его», — приводит РЕН ТВ слова Дукаева.

Дацик и Пулеметчик встретятся в главном событии турнира в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 28 января. РЕН ТВ покажет мероприятие в прямом эфире. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Источник: https://ren.tv/news/sport/932665-brutalnye-i-zrelishchnye-boi-chto-zhdet-zritelei-vechera-boksa-na-ren-tv
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