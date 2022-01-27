Дукаев рассказал о своем настрое на боксерский поединок с Дациком

Боец Зелимхан Дукаев рассказал о своем настрое на поединок с Вячеславом Дациком в рамках боксерского турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Мы оба заряжены. Он заряжен меня грохнуть, я — его», — приводит РЕН ТВ слова Дукаева.

Дацик и Пулеметчик встретятся в главном событии турнира в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 28 января. РЕН ТВ покажет мероприятие в прямом эфире. Начало — в 23.00 по московскому времени.