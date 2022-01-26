Макс Топор зачитал четверостишье Омара Хайяма на открытой тренировке

Российский боец Максим Щербаков по прозвищу Макс Топор привел стихотворение Омара Хайяма во время открытой тренировки перед вечером бокса на РЕН ТВ.

«Кто битым жизнью был, тот большего добьется,

Пуд соли съевший выше ценит мед.

Кто слезы лил, тот искренней смеется,

Кто умирал, тот знает, что живет», — процитировал персидского поэта Щербаков.

Шоу состоится в рамках боксерского вечера РЕН ТВ 28 января. Телеканал покажет его в прямом эфире. Начало трансляции — 23.00 (мск).