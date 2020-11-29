Обозреватель «СЭ» — о бое легенд бокса.

Ирландец Кевин Макбрайд, получивший от Тайсона удар головой и 150 тысяч долларов за бой в 2005-м, а затем неожиданную славу человека, который отправил Майка в отставку, так с этим и не справился. Проиграл шесть из семи последних боев, работает, таская тяжести в Массачусетсе. Ему, кстати, предлагали реванш с Майком этим летом, но не сложилось.

Брикстонский Бомбардировщик Дэнни Уильямс так карьеру и не закончил — и в сентябре этого года в Химках был нокаутирован в не очень красивом бою Сергеем Харитоновым. Ему тоже предлагали еще один бой с Майком, как и Харитонову.

Клиффорд Этьен, последний человек, которого Тайсон вырубил, в 2005-м проиграл Валуеву, а затем вернулся к тому, что знал гораздо лучше, чем бокс, — и опять сел в тюрьму за попытку вооруженного ограбления. Теперь он пишет в камере картины, подписываясь то «Клифф», то «Черный Носорог».

Про последних соперников Роя говорить вообще нечего. Достоин упоминания разве что Бобби Ганн, который чаще дрался без перчаток, чем на боксерском ринге. Но, так или иначе, Рой дрался дольше, чем Майк. Больше оставался в тонусе, не был в такой глубокой яме по физическим кондициям, откуда ему нужно было бы себя возвращать.

Правда, в третьем раунде оба начали фыркать и хрипеть. Тренеры в углах требовали от боксеров странное: «Покажи тигра, покажи пулемет!» Но, кажется, единственным, что мог сегодня изобразить Тайсон, был носорог или разъяренный гиппопотам.

Начал первый раунд он здорово: сдваивал джеб, быстрым первым шагом пытался сократить дистанцию, Рой двигался в разные стороны, пытаясь использовать весь ринг, растянуть пространство и время, — ну и к концу первой двухминутки Тайсон уже устал. Джонс, казалось, тоже — к третьему раунду, но соперник замедлился, в основном на ногах, и у Роя появились возможности чаще встречать и контратаковать. Урона особенного он не наносил, как, впрочем, и Тайсон, самые опасные удары которого шли в защиту или по корпусу.

Пару раз и тот и другой довольно пугающим образом промазали. Джонс бросил удар в голову, Тайсон уклонился, пробил два хука в корпус напоследок — за пару мгновений до финального гонга.

Жюри, конечно, выставило ничью — как будто могло быть иначе. Боксеры почувствовали себя живыми — и, наверное, снова немножко богатыми. Зрители ощутили, как работает машина времени. Фокус с отделением туловища от головы? не состоялся, но вряд ли кто-то теперь будет об этом жалеть. Шоу получилось.