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Майк Тайсон: «Укусить Холифилда за ухо — это лучшее, что я делал в своей жизни»

Давид Хачатрян
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) признался, что благодаря тому, что он укусил бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Эвандера Холифилда (44-10), он заработал несколько миллионов долларов.

«Я расскажу вам кое-что очень смешное. Укусить его [Холифилда] за ухо — это лучшее, что я когда-либо делал, — сказал Тайсон ES News. — Я не хотел его укусить, но с точки зрения бизнеса это было неплохое решение. Я вспоминаю, сколько денег я заработал с фотографий, на которых я якобы кусаю людей. Я заработал на этом больше трех миллионов долларов. Так что я никогда не могу корить себя за этот поступок».

Тайсон укусил Холифилда за ухо во время боя в 1997 году. За это «Железный Майк» был дисквалифицирован с боя.

Бокс
Майк Тайсон
Эвандер Холифилд
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