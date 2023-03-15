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WBC назначил обязательного претендента чемпиону мира в полутяжелом весе Бетербиеву

Руслан Минаев
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Артур Бетербиев.
Фото Reuters

Всемирный боксерский совет (WBC) официально назначил обязательного претендента чемпиону мира по версиям WBC, IBF и WBO Артуру Бетербиеву. Как сообщает портал BoxingScene, им стал британец Каллум Смит.

Обе стороны обязаны договориться о поединке до 11 апреля. В противном случае будут организованы промоутерские торги.

В своем последнем поединке 38-летний Бетербиев нокаутировал Энтони Ярда (22-3) в восьмом раунде. Бой состоялся 28 января на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

32-летний Смит 20 августа 2022 года нокаутировал Матье Бодерлика в 4 раунде. В 2020 году британец проиграл Саулю Альваресу единогласным решением судей. На кону стояли пояса WBA, WBC и пояс чемпиона мира по версии журнала Ring во втором среднем весею

Бокс
Артур Бетербиев
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