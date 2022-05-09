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Сегодня, 15:02

Майк Тайсон указал на главную ошибку Альвареса в бою с Биволом

Давид Хачатрян
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Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелой весовой категории Майк Тайсон считает, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес (57-2) проиграл чемпиону WBA в полутяжелом весе Дмитрию Биволу (20-0), потому что не использовал свой джеб.

«Если бы Канело эффективно использовал свой силовой джеб, то тот парень не смог бы подойти, — сказал Тайсон на видео, которое опубликовано в его соцсетях. — Тот парень подходил, потому что он не переживал по поводу джеба Канело. Он стал более агрессивным и смелым. Если Канело не выбрасывает джеб, этому парню не нужно защищаться. В следующем бою используй свой джеб. Будет совсем другой бой».

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.

Бокс
Дмитрий Бивол
Майк Тайсон
Сауль Альварес
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