Александр Гвоздик: «Альварес сделал достаточно для победы над Биволом»

Бывший чемпион по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1) заявил, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (57-2) победил чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (20-0).

«Интересный бой, равный бой, но, честно говоря, Канело мне понравился больше, — сказал украинский боксер в интервью YouTube-каналу ESNEWS. — Думаю, что он сделал достаточно для победы. Судьи посчитали по-другому, поэтому, возможно, им виднее. Я думаю, Канело провел умный бой. Вы видели защитные движения, которые он делал. Вероятно, судьи забыли их посчитать. Каждый раз, когда твой соперник промахивается, это нужно считать. Он много раз это делал. Я не знаю, что случилось. Мне следует пересмотреть бой в записи.

Я не знаю, что будет в реванше. Если он состоится, то это будет интересный поединок. Но теперь у Бивола есть уверенность. Посмотрим. Мое послание Канело? Ты сильный парень. Мне понравился бой. Я думаю, что ты сделал достаточно для победы, но произошло то, что произошло. Сделай это в реванше».

Ранее Гвоздик помогал Альваресу в подготовке к бою против Бивола. Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.