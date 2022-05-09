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Бивол был удивлен, что на бой с Альваресом его объявили как бойца из Калифорнии

Давид Хачатрян
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Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) сообщил, что для него было полной неожиданностью, когда ринг-анонсер назвал его боксером из Калифорнии, а не из Санкт-Петербурга или Киргизии.

«Сначала говорили, что я боксировать не умею, потом говорят: «Давай без российского флага», потом: «Давай на выходе включим другую музыку», потом спросили, как меня объявлять, — приводит слова Бивола издание Boxingscene со ссылкой на интервью журналисту Игорю Лазорину. — Для меня было неожиданностью то, как меня объявили. Они не сказали, что я из Санкт-Петербурга или Киргизии. Они сказали, что я из Калифорнии».

Бивол победил Альвареса единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.

Бокс
Дмитрий Бивол
Сауль Альварес
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