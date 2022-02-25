Майк Тайсон считает, что бойцы недооценивают Джейка Пола

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелой весовой категории по боксу Майк Тайсон уверен, что многие люди недооценивают боксерские навыки Джейка Пола (5-0), который победил двух бывших бойцов UFC.

«Я думаю, что Джейк должен подраться с боксером, — сказал Тайсон в интервью YouTube-каналу Club Shay Shay. — Все эти парни, которые вызывают Джейка на ринг, поддаются эмоциям, забывая, что он хороший боксер. Джейк заставляет их [соперников] поверить, что они действительно могут его побить, потому что он белый парень со светлыми волосами и голубыми глазами. Затем они выходят против него на ринг и понимают, что что-то не так».

Также Тайсон уверен, что Пол дал боксу мощный импульс. «Мы создавали этот бизнес, и теперь у нас появились такие парни, как Джейк. Я думаю, что Джейк — большая шишка в боксе. Джейк нужен боксу, потому что он приносит ему деньги».

Пол победил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли по правилам бокса 18 декабря 2021 года. Пол отправил Вудли в глубокий нокаут в шестом раунде.

Давид Хачатрян