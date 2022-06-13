Майк Тайсон рассказал, почему Кроуфорд побьет Спенса

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон считает, что чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (38-0) сумеет одолеть чемпиона WBC, WBA и IBF Эррола Спенса (28-0).

«Кроуфорд победит, — приводит слова Тайсона издание talkSPORT. — Посмотрите на их бои, как каждый из них расправился со своими соперниками. Например, взгляните, как Спенс победил Шона Портера, и как его победил Кроуфорд».

Портер проиграл Спенсу раздельным решением 28 сентября 2019 года, в то время как Кроуфорд досрочно победил Портера 21 ноября 2021 года.

17 апреля в Арлингтоне Спенс одержал досрочную победу в десятом раунде над чемпионом WBA Йорденисом Угасом (27-5) и завоевал пояс WBA в полусреднем весе.