Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 17:12

Кубрат Пулев: «В реванше Усик нокаутирует Джошуа»

Кубрат Пулев назвал Александра Усика фаворитом в бою с Энтони Джошуа
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Бывший претендент на титул в супертяжелом весе, 41-летним болгарин Кубрат Пулев (29-2) назвал чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0) фаворитом в бою с британским боксером Энтони Джошуа (26-2).

«Когда будет реванш, думаю, Усик нокаутирует его, потому что в Джошуа нет ничего особенного, — сказал болгарин в интервью YouTube-каналу iFL TV. — Я проиграл ему, потому что плохо подготовился. Это моя ошибка и моя вина. Сейчас я полон сил и энергии, здоровье самое важное».

Усик и Джошуа должны провести реванш в Саудовской Аравии в конце августа.

В первом бою Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Александр Усик
Энтони Джошуа
0
Читайте также
Топ-5 упражнений для похудения в домашних условиях
Миранчука выгоняют из «Аталанты», Фомина ждут в Германии, а «Зенит» готов купить лучшего бомбардира «Сочи». Главные трансферные слухи на 13 июня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кокляев назвал победителя потенциального боя Усика и Фьюри
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости