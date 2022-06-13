Кубрат Пулев: «В реванше Усик нокаутирует Джошуа»

Бывший претендент на титул в супертяжелом весе, 41-летним болгарин Кубрат Пулев (29-2) назвал чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (19-0) фаворитом в бою с британским боксером Энтони Джошуа (26-2).

«Когда будет реванш, думаю, Усик нокаутирует его, потому что в Джошуа нет ничего особенного, — сказал болгарин в интервью YouTube-каналу iFL TV. — Я проиграл ему, потому что плохо подготовился. Это моя ошибка и моя вина. Сейчас я полон сил и энергии, здоровье самое важное».

Усик и Джошуа должны провести реванш в Саудовской Аравии в конце августа.

В первом бою Усик победил Джошуа единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113) 25 сентября 2021 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.