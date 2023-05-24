Майк Тайсон: «Моя первая драка была из-за голубя»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) в своем подкасте Hotboxin' рассказал, что у него с детства зародилась любовь к голубям.

— Майк, можешь рассказать, как у тебя появилась любовь к голубям?

— Слушай, моя первая драка была из-за голубя. Кое-кто издевался надо мной из-за голубя, а потом его убил. Тогда я впервые подрался. Больше я никогда не переставал драться.

— Сколько у тебя сейчас птиц?

— Где-то больше сотни. Летают около пятидесяти.

Тайсон завершил карьеру боксера в 2005 году, проиграв ирландцу Кевину Макбрайду (35-10).