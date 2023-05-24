Эррол Спенс и Теренс Кроуфорд согласовали бой на 29 июля

Чемпион WBC, IBF и WBA в полусреднем весе Эррол Спенс (28-0) и чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (39-0) договорились об объединительном поединке на 29 июля. Бой состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США, сообщает инсайдер ESPN Майк Коппингер в Twitter.

В контракте также предусмотрен пункт о матче-реванше, который можно активировать в течение 30 дней после боя. Утверждается, что оба бойца гарантированно получат более 10 миллионов долларов.

Ранее RingTV подтвердило, что бой Спенса и Кроуфорда состоится 29 июля.

Спенс и Кроуфорд на протяжении нескольких лет не могут договориться об объединительном поединке. Их бой остается одним из самых ожидаемых в мире бокса на сегодняшний день.