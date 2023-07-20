Майк Тайсон назвал действующего боксера, который лучше Мэнни Пакьяо

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) признался, что он фанат бывшего абсолютного чемпиона мира в легчайшем весе Наоя Иноуэ (24-0).

«Он [Иноуэ] — злобный чертяка. Он выглядит лучше, чем Мэнни Пакьяо. Он злобный. Монстр», — сказал Тайсон в своем подкасте HotBoxin'.

Иноуэ подерется со чемпионом WBC и WBO в первом полулегком весе Стивеном Фултоном (21-0) 25 июля на «Ariake Arena» в Токио, Япония.

