Майк Тайсон назвал боксера, который может победить Дмитрия Бивола

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) предположил, что обладатель временного титула WBC во втором среднем весе Дэвид Бенавидес (27-0) способен победить и абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (58-2), и чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0).

«Бенавидес — мой друг, и я думаю, что он может победить любого в своем дивизионе. Мне нравится Канело, но он не победит Бенавидеса. Канело пережил свой пик. Я считаю, что Бенавидес даже может победить Дмитрия Бивола — парня, который одолел Канело», — приводит слова Тайсона издание Boxing Scene.

Бенавидес победил Калеба Планта (22-2) единогласным решением судей (115 — 113, 116 — 112, 117 — 111). Бой состоялся 25 марта на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе (США).