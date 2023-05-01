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Кудряшов: «Мы никогда не увидим бой Бивола и Бетербиева или увидим, когда это будет уже неинтересно»

Алина Савинова
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Российский боксер Дмитрий Кудряшов отреагировал на информацию о том, что Всемирный боксерский совет (WBC) заблокировал титульный бой в полутяжелом весе между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Мы никогда не увидим бой Бивола и Бетербиева. Или увидим, когда это будет уже неинтересно, и они будут не на пике. Сейчас никому из промоутеров не выгодно терять своего чемпиона. Так или иначе, кто-то из них проиграет. Смешивая спорт с политикой, тем самым они дискредитируют сами себя и наносят ущерб боксу в целом. Так как тот же UFC допускает российских спортсменов к боям и завоевывают все большую любовь публики», — цитирует Кудряшова Sport24.

Ранее президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что поединок не состоится из-за позиции по России и СВО.

Источник: https://sport24.ru/news/boxing/2023-05-01-kudryashov-my-nikogda-ne-uvidim-boy-bivola-i-beterbiyeva
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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