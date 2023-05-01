Майк Тайсон: «В боксе плохой парень зарабатывает больше всех»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) заявил, что люди всегда будут хотеть посмотреть бой боксера, который отыгрывает роль плохиша.

«В мире бокса совершенно точно плохой парень зарабатывает больше всех. Так уж сложилось. Люди хотят посмотреть на плохого парня. Без плохого парня нет хорошего. Иногда приходится быть плохим парнем. Плохиш играет свою роль лучше, чем хороший, и плохого парня никогда не забывают», — сказал Тайсон в своем подкасте Hotboxin'.

Тайсон завершил карьеру в 2005 году, проиграв Кевину Макбрайду (35-10).