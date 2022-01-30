Макс Топор рассказал об обстоятельствах возникшей драки с тренером

Российский боксер, боец смешанного стиля Максим «Топор» Щербаков рассказал об обстоятельствах возникшей драки с тренером Альбертом Кармазяном после боя с Максимом Новоселовым.

В разговоре с РЕН ТВ он подчеркнул, что это был подлый поступок со стороны его товарища по команде. Избиение произошло на глазах жены и друзей. Собеседник обещал своим поклонникам завершить начатый конфликт. Он сказал, что его аккаунт в Instagram просто завален такого рода сообщениями.

«Ребята, по поводу сложившейся ситуации, хочу сказать несколько слов. У меня взрывается директ, я до сих пор смотрю на все на это, как на мультик. Я не могу поверить, как можно быть настолько конченым, чтобы на глазах у друзей, у жены... зная, что мне плохо, я после тяжелейших нокдаунов, не ожидая...просто начать бить меня по лицу. Этот уровень подлости зашкаливает. Хочу сказать одно, что я оскорблен, и я этого так не оставлю», — подчеркнул Топор.

Напомним, конфликт возник вне ринга после поражения Топора в бою с Максимом Новоселовым в рамках боксерского вечера на РЕН ТВ.