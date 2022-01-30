Менеджер Макса Топора о драке с тренером: «Он настроен на радикальные меры»

Менеджер боксера Макса Топора Виталий Тарасов прокомментировал конфликт бойца с его тренером Альбертом Кармазяном.

«Между парнями просто лютая ненависть, я даже не мог предположить, что до такого дойдет. Топор вообще настроен на радикальные меры, в чем я удивлен, потому что думал, что ситуация закончится еще там. Макс считает, что его унизили и оскорбили при его супруге. Если говорить про Альберта, то его отношения и Топора в это день были достаточно странные. Альберт не хотел с ним выходить, все время нервничал и уже звучали слова о продажном бое. Он сказал, что если Макс упадет во втором раунде, значит бой он продал», — сказал Тарасов РЕН ТВ.

По его словам, он не увидел какой-либо продажности Топора, однако тренер Светлана Андреева и Альберт Кармазян заявили, что бой оказался «слитым». Тарасов отметил, что это случилось все одну секунду и они ушли из угла ринга.

«Дальше мы зашли в туалет, Светлана Михайловна решила не оставлять эту ситуацию, высказала все Максиму. И вот дальше, когда, казалось бы, все друг друга послали, началась драка. Ну как драка, Альберт утверждает, что Максим на него бросился. Общаясь с ними сегодня, вижу, насколько все настроены друг против друга», — подчеркнул менеджер.

Тарасов добавил, что тандем Топора и Казмаряна изначально был странным. По его словам, конкретные проблемы начали всплывать во время подготовки к бою.

Напомним, конфликт возник вне ринга после поражения Топора в бою с Максимом Новоселовым. Спортивный же поединок проходил в рамках боксерского вечера на РЕН ТВ и закончился на 52-й секунде второго раунда техническим нокаутом.