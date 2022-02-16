Макс Топор проведет бой против тренера, который его избил

Боец Максим Щербаков, известный по прозвищу Макс Топор, проведет поединок против тренера Альберта Кармазяна.

Поединок между ними по правилам бокса состоится 25 февраля в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Тренер Альберт Кармазян избил Топора после боя своего подопечного с Максимом Новоселовым. Поединок между Щербаковым и Новоселовым состоялся 28 января. Соперник дважды отправлял Топора на настил. В результате бой завершился техническим нокаутом на 52-й секунде второго раунда.

Главным поединком турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который состоится 25 февраля, станет бой Магомеда Исмаилова против нигерийца Оланреваджу Дуродолы. Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Исмаилов — Дуродола» можно купить по этой ссылке.

Канал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире.