Конор Макгрегор: «В реванше я прикончу Флойда Мейвезера»

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) уверен, что в матче-реванше по боксу с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером-младшим (50-0) он «прикончит» американца.

«Я побью Флойда, если мы проведем матч-реванш, — написал в позже удаленном посте в Twitter Макгрегор. — Правда в том, что я бил его в первых раундах, играя в питти-пэтти. Каждый мой удар достиг цели. Я словно играл в пинг-понг. Я выступаю в полную силу, и сегодня я уверен, что прикончу Флойда».

Макгрегор дебютировал на профессиональном ринге в бою против Мейвезера 26 августа 2017 года в «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США. Ирландец проиграл техническим нокаутом в 10-м раунде.