Рой Джонс-младший вернется на ринг. Ему ищут соперника

Легендарный боксер Рой Джонс-младший заключил сделку с промоушеном Official Celebrity Boxing, и теперь ему ищут соперника для возвращения на ринг. Об этом сообщило издание TMZ Sports.

«Мы так взволнованы! Это наша крупнейшая сделка! Сейчас мы ищем серьезного соперника для Роя», — сказал промоутер и глава Official Celebrity Boxing Деймон Фельдман.

В последний раз Джонс дрался против Майка Тайсона в выставочном поединке в 2020 году. Бой закончился вничью.

Всего на счету 53-летнего Джонса 66 побед и 9 поражений в профессиональной боксерской карьере.