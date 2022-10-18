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Рой Джонс-младший вернется на ринг. Ему ищут соперника

Давид Хачатрян
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Легендарный боксер Рой Джонс-младший заключил сделку с промоушеном Official Celebrity Boxing, и теперь ему ищут соперника для возвращения на ринг. Об этом сообщило издание TMZ Sports.

«Мы так взволнованы! Это наша крупнейшая сделка! Сейчас мы ищем серьезного соперника для Роя», — сказал промоутер и глава Official Celebrity Boxing Деймон Фельдман.

В последний раз Джонс дрался против Майка Тайсона в выставочном поединке в 2020 году. Бой закончился вничью.

Всего на счету 53-летнего Джонса 66 побед и 9 поражений в профессиональной боксерской карьере.

Бокс
Рой Джонс
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