Магомед Курбанов: «Я дышу Головкину в спину»

Российский боксер RCC Boxing Promotions Магомед Курбанов (17-0) прокомментировал победу Геннадия Головкина из Казахстана над украинцем Сергеем Деревянченко.

— Для Головкина это очередная победа в копилку, какой бы она ни была. Я бы не сказал, что Головкин в чем-то поменялся, он боксировал в той же манере, в силовой, Головкин остается на данный момент, самым опасным боксером в среднем весе.

У него есть в свой стиль, но этот стиль с возрастом перестанет работать, и найдется тот, кто приспособиться ко всем 12 раундам. Большие бои всегда будут, подрастающие поколения дышат Головкину в спину. Один из них это я, — сказал Курбанов. (Михаил Потапов)

Бой между Головкиным и Деревянченко завершился победой казахстанца единогласным решением судей (114:113 и 115:112, 115:112).