Магомед Курбанов бросил вызов Тиму Цзю: «Хватит бегать. Давай устроим мегабой»

Российский боксер Магомед Курбанов после победы над экс-чемпионом мира Патриком Тейшейрой бросил вызов Тиму Цзю.

«Что касается дальнейших планов, то, конечно, никуда не делся вариант с Цзю, — приводит пресс-служба RCC Boxing Promotions слова Курбанова. — Тим Цзю, хватит бегать. Давай сделаем мегабой. Не знаю, насколько реален этот бой, но я его хочу. Пусть он дерется с Чарло, еще куда-то бегает, но в итоге нужно прибежать ко мне. Соберем любую арену, 40 тысяч, 50 тысяч, 60 тысяч зрителей. Из других вариантов, сегодня дерутся Исмаил Мадримов и Мишель Соро, возможно, кто-то из них. Есть Сергей Воробьев, который там что-то в мою сторону говорит, но ему нужно заслужить бой со мной. Он выигрывает каких-то боксеров с рекордом 12-8 и что-то мне говорит. С чего я должен давать ему бой? Его нужно заслужить, победить кого-то серьезного. Он очень некрасиво себя ведет».

26-летний Курбанов одержал 23 победы в 23 боях. У 27-летнего Цзю 21 победа в 21 поединке.