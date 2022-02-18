Исмаилов заявил, что готов удивить нигерийского боксера Дуродолу

Российский боец Магомед Исмаилов заявил, что готов удивить нигерийца Оланреваджу Дуродолу в поединке на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Да, он на своей территории. Но на этой территории он не встречался с такими, как я. Пусть ожидает... Даже проход в ноги. У меня есть боксерские навыки, их я получил от старшего брата. А это сложнее, чем быть боксером, когда у тебя старший брат боксирует. С ним будет в ринге уже боксер с нестандартной техникой, с нестандартными фишками», — цитирует РЕН ТВ Исмаилова.

РЕН ТВ в прямом эфире покажет поединок между Исмаиловым и Дуродолой, который станет главным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», запланированного на 25 февраля. Трансляция начнется в 23:00 по московскому времени.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Исмаилов — Дуродола» можно купить по ссылке.