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Сегодня, 13:38

Исмаилов заявил, что готов удивить нигерийского боксера Дуродолу

Исмаилов заявил, что готов удивить нигерийского боксера Дуродолу
Иван Торопцев
Корреспондент
Магомед Исмаилов и Оланреваджу Дуродола.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский боец Магомед Исмаилов заявил, что готов удивить нигерийца Оланреваджу Дуродолу в поединке на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Да, он на своей территории. Но на этой территории он не встречался с такими, как я. Пусть ожидает... Даже проход в ноги. У меня есть боксерские навыки, их я получил от старшего брата. А это сложнее, чем быть боксером, когда у тебя старший брат боксирует. С ним будет в ринге уже боксер с нестандартной техникой, с нестандартными фишками», — цитирует РЕН ТВ Исмаилова.

РЕН ТВ в прямом эфире покажет поединок между Исмаиловым и Дуродолой, который станет главным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ», запланированного на 25 февраля. Трансляция начнется в 23:00 по московскому времени.

Билеты на турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Исмаилов — Дуродола» можно купить по ссылке.

Источник: https://ren.tv/news/sport/940910-ismailov-durodola-eshche-ne-vstrechalsia-s-takimi-kak-ia
Магомед Исмаилов
Оланреваджу Дуродола
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