Костя Цзю о грубом посте Ковалева: «Как уважал Сергея, так и буду уважать»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю в интервью «СЭ» прокомментировал пост российского боксера Сергея Ковалева с критикой в его адрес.

«Я не понял вообще... Из-за вас такой бардак получился... Из-за этой простой фразы, — сказал Цзю. — Я с Серегой в хороших отношениях. Я вообще не понял, почему это произошло, поэтому, когда увижу его... Нагнетать на ровном месте. Я вообще ничего не понял».

«Я видел его публикацию, — отметил Цзю. — Это то, как обычно вы делаете. Серега что-то недопонял. Он просто, наверное, не умеет или умеет... Как сказать. Я научился контролировать себя с высказываниями, не слушать то, что мне говорят. Уметь контролировать себя — это самое главное. Я Серегу как уважал, так и уважаю. Отношусь с большим уважением. У нас хорошие отношения».

На прошлой неделе Цзю, отвечая на вопрос «СЭ» о возвращении Ковалева на ринг сказал, что хотел бы поговорить с Сергеем об этом. «Я бы с удовольствием поговорил, чтобы услышать его «why» — зачем?» — отметил Цзю. Ковалев в ответ написал в Instagram: «Наслышан, что Костя Цзю захотел прочитать мне лекцию о том, как мне дальше жить... P. S. Но где ты был раньше? На сегодня я уже сам могу рассказать тебе почем пучок редиски, и кто ее под землей красит».

38-летний Ковалев последний раз выходил на ринг в ноябре 2019 года, когда уступил пояс WBO в полутяжелом весе лидеру P4P Канело Альваресу. Ожидается, что следующим соперником россиянина станет представитель Китая Фаньлун Мэн. Бой должен состояться весной.