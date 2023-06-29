Луис Ортис дал прогноз на бой Уайлдера и Руиса: «Деонтей его убьет»

Кубинский боксер Луис Ортис (33-3), который дрался и с экс-чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (43-2), и с бывшим чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энди Руисом-младшим (35-2), уверен, что «Бронзовый Бомбардировщик» нокаутирует мексиканца.

«Он [Уайлдер] убьет Энди Руиса. Энди Руис, нам нужен матч-реванш. Мне понравился тот бой. Но у Деонтея храброе сердце, он такой же, как я. Он хочет пояса, и я тоже хочу пояса», — сказал Ортис Blue Blood Sports TV.

Уайлдер в прошлом бою нокаутировал Роберта Хелениуса (31-4) в первом раунде. Бой состоялся 15 октября на «Барклайс-центр» в Нью-Йорке, США.

Руис в прошлом бою победил Ортиса единогласным решением судей (113 — 112, 114 — 111, 114 — 111). Бой состоялся 4 сентября 2022-го в Лос-Анджелесе, США.