Майк Тайсон: «Со временем желание тренироваться угасает»

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6) заявил, что нужно грамотно распоряжаться деньгами, чтобы вовремя завершить карьеру бойца.

«Со временем твое желание тренироваться угасает, но желание тратить заработанные миллионы никуда не уходит. И если ты нерационально распоряжался деньгами, тебе приходится продолжать драться.

В основном в бои идут те, кому больше нечего делать в жизни. Если тебе нечем заняться, то ты либо идешь в бокс, либо становишься преступником. Одно из двух», — приводит слова Тайсона издание Men's Health.

Тайсон завершил карьеру боксера в 2005 году, проиграв ирландцу Кевину Макбрайду (35-10).