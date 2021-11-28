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Камбосос: «Лопес, прими это поражение как чемпион! Давай снова подеремся в Австралии»

09:12
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Австралийский боксер Джордж Камбососа (20-0, 10 КО) прокомментировал свою победу над Теофимо Лопесом (16-1, 12 КО).

«Я верил в себя, — приводит слова Камбососа ABC. — У меня был длинный тренировочный лагерь. С каждым днем я становился все сильнее и сильнее. Это был мой вечер. И он будет моим еще очень долго. Я вернулся в поединок, как воин. Я являюсь величайшим австралийским боксером в истории».

Австралиец призвал своего соперника провести реванш.

«Лопес, прими это поражение как чемпион! Давай снова подеремся в Австралии. Поединок на 80 тысяч зрителей! Давай сделаем это еще раз!» — подытожил он.

Бой прошел на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершился победой Камбососы раздельным решением судей.

Таким образом, Лопес лишился чемпионских титулов по версиям WBA, IBF и WBO в легкой весовой категории.

Дополнительная информация:

https://www.abc.net.au/news/2021-11-28/teofimo-lopez-vs-george-kambosos-jr-live-updates-boxing-blog/100655884

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Карен Саркисян все материалы автора
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