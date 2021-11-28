Камбосос: «Лопес, прими это поражение как чемпион! Давай снова подеремся в Австралии»

Австралийский боксер Джордж Камбососа (20-0, 10 КО) прокомментировал свою победу над Теофимо Лопесом (16-1, 12 КО).

«Я верил в себя, — приводит слова Камбососа ABC. — У меня был длинный тренировочный лагерь. С каждым днем я становился все сильнее и сильнее. Это был мой вечер. И он будет моим еще очень долго. Я вернулся в поединок, как воин. Я являюсь величайшим австралийским боксером в истории».

Австралиец призвал своего соперника провести реванш.

«Лопес, прими это поражение как чемпион! Давай снова подеремся в Австралии. Поединок на 80 тысяч зрителей! Давай сделаем это еще раз!» — подытожил он.

Бой прошел на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершился победой Камбососы раздельным решением судей.

Таким образом, Лопес лишился чемпионских титулов по версиям WBA, IBF и WBO в легкой весовой категории.