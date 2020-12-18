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Ломаченко: «В бою с Лопесом весил 63,5 кг. Он — 69-70»

18:36

Бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко рассказал о разнице в габаритах в поединке с Теофимо Лопесом. 17 октября Ломаченко проиграл Лопесу единогласным решением в поединке за четыре пояса в легком весе.

«61 кг — не мои природные размеры. Мне комфортнее будет в 59 кг. Но все знают, почему я туда поднялся. Потому что в 59 кг мне не давали сделать унификацию титулов. Невозможно было это сделать. Поэтому мы поднялись и боксируем с ребятами, которые в день боя весят 69-70 кг. В бою у меня может быть 63,5 кг. Я прибавляю только 2-2,5 кг.

Чем удивила категория? Конечно, они мощнее. Если я боксировал со своим весом, я мог упереться, столкнуть их — то здесь мне потребуется в два раза больше усилий, чтобы упереться в ближней дистанции, столкнуть их с места, повязаться, потолкаться», — сказал боксер на своем ютуб-канале «LOMUS official».

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